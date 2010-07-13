В Ивано-Франковской обл. выросло производство продукции животноводства

В Ивано-Франковской области в І полугодии текущего года объем производства продукции животноводства вырос на 1,7%, в т.ч. в сельскохозяйственных предприятиях – на 27,2%, в хозяйствах населения – уменьшился на 6,4%.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Ивано-Франковской области.

Согласно сообщению, в январе-июне всеми категориями товаропроизводителей реализовано на забой 38,8 тыс. т скота и птицы (в живом весе), что на 3,5% больше, чем за соответствующий период 2009 г., выработано 217,4 тыс. т молока (на 5% меньше), 354,7 млн. шт. яиц (на 9,6% больше), 14,1 т шерсти (на 4,4% больше).

На 1 июля в области содержалось 236,7 тыс. голов КРС, в т.ч. 127,5 тыс. голов коров, что соответственно, на 4,3% и на 4,2% меньше, чем на 1 июля прошлого года, 263,7 тыс. голов свиней (на 27,7% больше), 6 млн. голов птицы (на 2% меньше).

Доля сельскохозяйственных предприятий в общем объеме производства мяса (в живом весе) увеличилась с 24% в январе-июне 2009 г. до 28% в т.г.