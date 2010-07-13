“Украгролизинг” поставил аграриям 250 единиц сельхозтехники

НАК “Украгролизинг” с начала года поставила аграриям 250 единиц сельхозтехники и оборудования на сумму 42,4 млн. грн.

Об этом в интервью УНИАН сказал председатель правления “Украгролизинга” Николай ШПАК.

По его словам, крестьяне получили: 102 трактора на сумму 18,6 млн. грн., 8 зерноуборочных комбайнов на сумму 7,0 млн. грн., 62 единицы почвообрабатывающей и посевной техники на 4,7 млн. грн. и т. п.

Н.ШПАК сообщил, что в целом компания планирует на протяжении 2010 года передать агропроизводителям в лизинг 50 комбайнов, 234 трактора, 1596 единиц другой техники и оборудования на сумму 353,7 млн. грн.

По его словам, в 2010 году на операции НАК “Украгролизинг» предусматривается выделение свыше 353 млн. грн. “Мы будем работать со средствами двух бюджетных программ. Первая – «Мероприятия по операциям финансового лизинга отечественной сельскохозяйственной техники», которая составляет 55,7 млн. грн. Вторая – «Увеличение уставного фонда НАК «Украгролизинг», это еще 298 млн. грн. Наполняются эти программы из общего (200 млн. грн..) и специального (55,7 млн. грн. и 98 млн. грн.) фондов”, - сказал Н.ШПАК.

Он отметил, что фактор увеличения объема уставного фонда очень важен как для «Украгролизинга», так и для инвесторов, потому что чем он больший, тем большая привлекательность компании.

“Кроме того, нашей компании будет легче получать кредитные средства в коммерческих и государственных банках”, - сказал Н.ШПАК.

Полный текст интервью читайте сайте "УНИАН-Экономика": http://economics.unian.net/ukr/detail/52532