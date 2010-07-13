Аграрии заказали у «Украгролизинга» 9,4 тыс. единиц техники

Украинские аграрии на начало 2010 года заказали у НАК “Украгролизинг” 9,4 тыс. единиц техники на общую сумму почти 2 млрд. грн.

Об этом в интервью УНИАН сказал председатель правления НАК “Украгролизинг” Николай ШПАК.

По его словам, подобные объемы техники аграрии стабильно заказывают уже на протяжении нескольких последних лет.

“Если современные хозяева, которые настроены вести рентабельный успешный бизнес на селе, стоят в очереди к нам за оптимальным набором техники, то мы этим гордимся и лишний раз убеждаемся в целесообразности лизинга”, - сказал Н.ШПАК.

Он также сообщил, что в целом компания планирует на протяжении 2010 года передать агропроизводителям в лизинг 50 комбайнов, 234 трактора, 1596 единиц другой техники и оборудования на сумму 353,7 млн. грн.

“Из приведенных цифр прекрасно видна разница между потребностью в новой технике и реальными суммами, которые государство сегодня способно выделять. Поэтому мы ищем дополнительные пути инвестирования”, - отметил Н.ШПАК.

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