В Украине устарело 85% парка сельхозтехники

В Украине около 85% парка сельскохозяйственных машин – устаревшая техника.

Об этом в интервью УНИАН сказал председатель правления НАК "Украгролизинг" Николай ШПАК.

По его словам, эта техника устарела как физически, так и морально, она отработала амортизационный срок эксплуатации и нуждается в значительных затратах на поддержание ее в рабочем состоянии.

“Уровень ее технической готовности в напряженные периоды работ не превышает 70-75%, что приводит к нарушениям технологических регламентов выращивания сельскохозяйственных культур”, - отметил Н.ШПАК.

Он подчеркнул, что в последние годы количество основных технических средств, которые выбывали из эксплуатации, в 10-20 раз превышало количество приобретенных.

«Из-за этого количество тракторов в сельскохозяйственных предприятиях уменьшилось более чем на 220 тыс. единиц, зерноуборочных комбайнов - свыше 46 тыс., кормоуборочных комбайнов - почти на 30 тыс., другой сельскохозяйственной техники - на десятки тысяч единиц. Последствия очевидны: нагрузка на один учтенный трактор превысила 100 гектаров поля, на комбайн - 250 гектаров ранних зерновых, а в отдельных регионах - свыше 300 гектаров. Вот и имеем ежегодные потери зерна до 5-10 млн. тонн, кроме того, значительное его количество переходит из класса продовольственного в кормовой», - сказал председатель правления "Украгролизинга".

Он видит один выход - нужен переход на современную, модернизируемую, энергоэффективную технику.

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