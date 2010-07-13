Аграрии Тернопольской обл. убрали половину озимого ячменя

Аграрии Тернопольской области убрали 45% площадей озимого ячменя.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в областном управлении агропромышленного развития, в целом озимый ячмень уже обмолочен на площади 5,485 тыс. га. Средняя урожайность составляет 30,8 ц/га.

Кроме этого, сообщили в управлении, обмолочено 4,327 тыс. га озимого рапса, что составляет 11% от посевных площадей этой культуры. Средняя урожайность - 18,3 ц/га.