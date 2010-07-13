Госкомлесхоз закупит автомобили-лесовозы КрАЗ

Государственный комитет лесного хозяйства Украины через компанию «КрАЗ лизинг» до конца 2010 года закупит несколько десятков автомобилей-лесовозов КрАЗ.

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба Холдинговой компании «АвтоКрАЗ».

По их данным, на днях по инициативе руководства Госкомлесхоза в ХК «АвтоКрАЗ» состоялся семинар-совещание, в котором приняли участие руководители лесхозов из 14 областей Украины, руководство компаний «АвтоКрАЗ», «КРАЗ Лизинг», «Велмаш Украина» и банка «Финансы и кредит». Руководители лесхозов собрались для обсуждения вопросов повышения экономической эффективности лесозаготовок, где лесовозная техника имеет огромное значение.

Проводил семинар-совещание заместитель председателя Государственного комитета лесного хозяйства Украины Алексей ПРИСТАЯ.

В своем обращении к присутствующим он подчеркнул, что эффективная работа лесных хозяйств возможна при условии использования современных автомобилей. Он отметил, что сегодня возникла острая необходимость обновления парка лесовозной техники практически во всех отечественных лесных хозяйствах. В настоящее время украинские лесные хозяйства оснащены старыми автомобилями марок Урал и ЗиЛ – морально и физически устаревшими. Сортиментовоз КрАЗ-6322М6 и лесовоз КрАЗ-64372 - именно те автомобили, которые полностью соответствуют высоким требованиям по эффективности, надежности и простоте в обслуживания, предъявляемыми к технике лесными хозяйствами. Это подтверждается тем, что автомобили-лесовозы КрАЗ привычны на предприятиях лесоперерабатывающей промышленности России.

Он также подчеркнул, что руководство Госкомлесхоза Украины обратило внимание на лесовозы и сортиментовозы КрАЗ после тщательного анализа экономической эффективности лесовозной техники разных производителей, который показал большую эффективность и производительность кременчугских лесовозов.

Руководители компании «КрАЗ Лизинг» и банка «Финансы и кредит» предложили лесникам выгодные схемы приобретения техники КрАЗ в кредит и лизинг.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» выпускает 27 основных моделей и почти 150 модификаций и комплектаций крупнотоннажной автотехники.

В 2009 году АвтоКрАЗ отгрузил потребителям 654 автомобиля, что составляет около 20% реализации 2008 года.