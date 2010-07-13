В Херсонской области поголовье КРС сократилось на 4,6%

В Херсонской области в І полугодии 2010 года по сравнению с данными за аналогичный период 2009 года поголовье крупного рогатого скота сократилось в среднем на 4,6%, а свиней и птицы – возросло в среднем на 14,5%.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в области, на 1 июля 2010 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий составляло 147,8 тыс. голов (на 3,8% меньше, чем на 1 июля 2009 года), в том числе коров – 80,6 тыс. голов (на 5,4% меньше).

Также сократилось на 3,85% поголовье овец и коз – до 80,7 тыс. голов.

В то же время поголовье свиней за указанный период увеличилось на 8,9% – до 238,1 тыс. голов, а поголовье птицы всех видов выросло на 20% – до 7,052 млн. голов.