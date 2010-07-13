Аграрии Донецкой области приобрели сельхозтехнику

В агропромышленном комплексе Донецкой области с начала текущего года сельхозтоваропроизводителями было приобретено 104 единицы сельскохозяйственной техники на общую сумму 42,8 млн. грн.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой областной облгосадминистрации со ссылкой на Главное управление агропромышленного развития облгосадминистрации.

Согласно сообщению, также донецким филиалом НАК «Украгролизинг» были получены заявки от сельхозтоваропроизводителей области на приобретение сельскохозяйственной техники на сумму 10 млн. грн., из них: тракторов 25 единиц (на сумму 6,8 млн. грн.), зерноуборочных комбайнов 2 ед. (1,6 млн. грн.), сеялок 9 ед. ( на сумму 1,1 млн. грн.), почвообрабатывающей техники 7 ед. (0,3 млн. грн.).

Однако пока между филиалом НАК «Украгролизинг» и сельхозтоваропроизводителями области заключено 15 договоров на поставку техники в количестве 22 единиц на сумму 6,7 млн. грн.