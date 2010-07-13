В Виннице усилен контроль за продукцией с ГМО

Винницкий областной совет усилил контроль за производством и реализацией в области продукции, которая содержит генетически модифицированные организмы.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил представитель Винницкого областного совета.

Облсовет рекомендовал Главному управлению агропромышленного развития Винницкой облгосадминистрации разработать комплексную программу экологически чистого земледелия в области без применения генетически модифицированных организмов.

Также должен быть усилен контроль за наличием у перерабатывающих предприятий пищевой промышленности области протоколов лабораторных исследований на наличие (отсутствие) генетически модифицированных организмов в сырье, поступающей от поставщиков.

Государственному предприятию «Винницкий научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации», Винницкой областной санэпидемстанции и Винницкой областной государственной хлебной инспекции поручено проводить постоянный контроль источников генетически модифицированных организмов.

Главному управлению экономики поручено запретить на территории области реализацию продуктов детского питания, содержащих ГМО, а также осуществлять постоянный контроль за реализацией в области продуктов с ГМО только при наличии информации о госрегистрации источника ГМО.

Представитель Винницкого облсовета отметил, что в торговых заведениях области продукты питания, содержащие ГМО, должны быть размещены отдельно от других продуктов в торговых точках (стендах, прилавках и т.п.) с надписью «Продукция, которая содержит генетически модифицированные организмы».

Депутаты Винницкого областного совета также решили обратиться в Кабинет Министров с предложениями относительно правового урегулирования вопросов наблюдения и контроля в сфере генетически-инженерной деятельности.