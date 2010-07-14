Извержение вулкана в Исландии завершилось

Извержение вулкана Эйяфьядлаекюдль в Исландии, которое создало огромные проблемы для европейского авиасообщения этой весной, по всей видимости, закончилось.

Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на заявление ученых.

Сейчас из жерла вулкана извергается уже не вулканический пепел, а пар. «Нельзя исключить возможности возобновления его активности, но на сей раз она, скорее всего, закончилась», - сообщил сотрудник Сейсмологического института в Упсале Рейнир БЕДВАРССОН.

Он также отметил, что, как показывают замеры шведских станций, ближайший вулкан Катла, последующего извержения которого так опасались, не показывает никаких признаков активности.