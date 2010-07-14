Предприятия Винницкой обл. сократили производство кормов

В январе-июне этого года производство кормов для сельскохозяйственных животных перерабатывающими предприятиями Винницкой области сократилось на 20,42% или 3,328 тыс. тонн, по сравнению с январем-июнем 2009 года, – до 12,966 тыс. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении экономики Винницкой областной государственной администрации.

Сокращение производства кормов в январе-июне 2010 года состоялось в связи с их дефицитом.

В частности, в июне 2010 года, по сравнению с маем, рост производства составил 33,03% или 0,578 тыс. тонн – до 2,328 тыс. тонн, а по сравнению с июнем 2009 года наблюдается спад производства кормов на 12,87% или на 0,344 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в январе-мае 2010 года производство кормов для сельскохозяйственных животных перерабатывающими предприятиями Винницкой области сократилось на 22% или 2,984 тыс. тонн, по сравнению с январем-маем 2009 года, – до 10,638 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Производством кормов для сельскохозяйственных животных и домашней птицы в Винницкой области занимается 6 предприятий.