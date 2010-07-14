В Хмельницкой обл. хотят ввести аукционы для закупщиков молока

Председатель Хмельницкого областного территориального отделения АМКУ Виталий ОЛУЙКО предлагает проводить аукционы для предоставления молокоперерабатывающим предприятиям возможности покупать молоко у населения.

Об этом корреспонденту УНИАН он сообщил во время интервью.

"Чтобы улучшить ситуацию в молокоперерабатывающей отрасли, следует провести публичные аукционы. Территориальная община приглашает на торги желающие молокозаводы, которым предлагается стартовая цена для закупки молока от населения. В итоге цена дойдет до той экономически обоснованной отметки, при которой переработчик сможет остаться в прибылях. К тому же заключается годовой контракт между закупщиком и крестьянами, где четко прописываются условия договора", - отметил ОЛУЙКО.

Он убежден, что таким путем отсекается любая "нездоровая" конкуренция и лоббирование со стороны молочников.

Еще одна альтернатива, по его мнению, - это заготовительные кооперативы.

"Для обустройства подобных заведений необходимо добрая воля сельского совета и три человека, которые будут отвечать за сбор и охлаждение молока", - сказал глава отделения.