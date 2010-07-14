Спиртзаводы Винницкой области сократили производство на 17%

В январе-июне 2010 года спиртовые заводы Винницкой области выработали 1,604 млн. дал спирта, что на 16,85%, или на 0,325 млн. дал, меньше, чем в январе-июне 2009 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении экономики Винницкой областной государственной администрации.

Спад производства спирта в январе-июне вызван дефицитом сырья.

В июне 2010 г. по сравнению с маем 2010 г. производство спирта предприятиями Винницкой области сократилось на 25,45%, или на 106,3 тыс. дал., – до 311,3 тыс. дал., а по сравнению с июнем 2009 года - на 33,62%, или 157 тыс. дал.

Справка УНИАН. Государственное объединение "Подольеспирт" объединяет 14 государственных спиртовых заводов Винницкой области. "Подольеспирт" входит в состав государственного концерна спиртовой и ликеро-водочной промышленности "Укрспирт".