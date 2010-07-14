Кабмин не будет регулировать цены на сельхозпродкцию

Правительство в текущем году намерено отказаться от государственного вмешательства в ценообразование на сельхозпродукцию.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Борис КОЛЕСНИКОВ в комментарии газете «Дело» (№114 от 14 июля).

По словам Б.КОЛЕСНИКОВА, нужно увеличить эффективность субсидирования предприятий сельхозназначения с учетом обязательств перед Всемирной торговой организацией.

«Мы изучили мировой опыт, на сегодня субсидируется в основном сельскохозяйственная инфраструктура для того, чтобы инвесторы не несли дополнительных затрат на ее создание. Кроме того, бюджет компенсирует создание основных фондов в селе», - сказал он.

Б.КОЛЕСНИКОВ отметил необходимость принять меры по недопущению на рынок низкокачественной животноводческой продукции. «Усилить контроль за ввозом и использованием пестицидов. Улучшить кредитно-финансовые механизмы стимулирования лизинговых операций в аграрном секторе», - сказал он.

Вице-премьер-министр также отметил, что необходимо максимально заинтересовать западных инвесторов, чтобы наладить производство сельхозтехники на отечественных предприятиях.

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