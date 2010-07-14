Закупочные цены на молоко должны зависеть от сезона

Председатель Хмельницкого отделения Антимонопольного комитета Виталий ОЛУЙКО предлагает дифференцировать закупочные цены на молоко в зависимости от сезона.

Об этом он сообщил в комментарии УНИАН.

"Переработчики называют несортовое молоко от населения между собой "белой водой". Им не важно, сырье прокисшее или какая у него жирность, главное – товарный вид, потому что дальше из него производится сухое молоко. Автоматически заготовитель демпингует стоимость молока для тех заводов, которые хотят выпускать настоящий сыр или масло", - пояснил он.

В сложившейся ситуации, по мнению В.ОЛУЙКО, этот рынок остается абстрактным, "диким", без четких правил игры. Председатель Хмельницкого отделения АМК предлагает два варианта решения проблемы.

"Нужно четко разграничить цену молока по двум факторам. Это сезонность, которая имеет существенное влияние на размер закупочных цен на молоко. В весенне-летний период нужно вводить более низкие цены ("летние цены"), по сравнению с осенне-зимним периодом ("зимние цены"). Второй вариант – географическое расположение регионов Украины. Следует предусмотреть введение дифференцированных временных промежутков для "летних цен" и "зимних цен" в зависимости от географического расположения регионов", - резюмировал В.ОЛУЙКО.

Справка УНИАН. Закупочные цены на молоко в среднем по Хмельницкой области сегодня составляют 1,40-1,60 грн. за литр.