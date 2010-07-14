На хлебоприемочных предприятиях Херсонской обл. выявлены нарушения

В Херсонской области на хлебоприемочных и зерноперерабатывающих предприятиях Госгорпромнадзором выявлено около 250 нарушений требований безопасности.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в территориальном управлении Госгорпромнадзора, из-за недостатков, выявленных на 26 зернозаготовительных и зерноперерабатывающих предприятиях области, остановлена эксплуатация 43 единиц оборудования.

Среди нарушений, характерных для большинства проверенных объектов, – недостатки в содержании зданий и сооружений, эксплуатация неиспытанных погрузчиков, отсутствие реле контроля скорости на нориях рабочих башен, нерегулярность испытаний и негерметичность аспирационного технологического оборудования, что приводит к запыленности рабочей зоны.

По результатам целевых проверок инспекторами промышленной безопасности и охраны труда оштрафовано 15 работников, в частности, двух руководителей.