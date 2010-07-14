Минагрополитики создаcт Главную инспекцию государственного технадзора

Министерство аграрной политики Украины предлагает создать Главную инспекцию государственного технического надзора.

Соответствующий проект постановления Кабинета министров “Вопрос Главной инспекции государственного технического надзора” обнародован на сайте Минагрополитики.

Согласно проекту постановления, Главная инспекция государственного технического надзора (Главгостехнадзор) является правительственным органом государственного управления, который действует в системе Минагрополитики и ему подчиняется. Координацию деятельности инспекции осуществляет министр аграрной политики.

Основными задачами Главгостехнадзора являются: контроль за выполнением законодательства в сфере защиты прав потребителей на приобретенную или отремонтированную сельскохозяйственную технику; надзор за соблюдением законодательства в сфере охраны труда, окружающей среды при эксплуатации и технологическом обслуживании технических средств для агропромышленного комплекса; контроль за уплатой налога с владельцев транспортных средств; проведение экспертной оценки с/х техники при ее отчуждении на вторичном рынке; осуществление проверок технического состояния и эксплуатации машин; выдача в установленном порядке заключений о техническом состоянии проданных или отремонтированных машин; проведение технической экспертизы и экспертной оценки технических средств, которые стали непригодными в результате аварии или стихийного бедствия, и выдача соответствующих документов о целесообразности их последующей эксплуатации, и др.

Главгостехнадзор в соответствии с возложенными на него задачами и в пределах своих полномочий устанавливает порядок проведения государственного технического осмотра машин, а также разрабатывает правила ведомственной регистрации и ведения учета машин. Инспекция принимает участие в разработке технических регламентов и технических условий, а также государственных и отраслевых стандартов, которыми определяются требования к показателям качества, технологичности и безопасности машин; создает и обеспечивает ведение унифицированных автоматизированных электронно-учетных систем для осуществления ведомственной регистрации и учета машин.

Согласно проекту постановления, Главгостехнадзор имеет право беспрепятственного доступа в установленном законодательством порядке на предприятия всех форм собственности для проведения проверок по вопросам, входящим в его компетенцию. Может запрещать эксплуатацию машин и других технических средств для агропромышленного комплекса, если их техническое состояние не отвечает требованиям нормативных документов или создает возможность возникновения аварии; выдавать руководителям предприятий обязательные для выполнения предписания (распоряжения) об устранении выявленных нарушений и недостатков; останавливать машины для проверки технического состояния в случае наличия признаков, которые свидетельствуют об их технической неисправности.

Согласно проекту постановления, Главгостехнадзор является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, счета в учреждениях банков и регистрационные счета в органах Государственного казначейства, печать с изображением Государственного Герба Украины и своим наименованием, а также бланки установленного образца.