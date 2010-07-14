В Крыму с аукционов продадут 45 земельных участков

В Автономной Республике Крым сформирован перечень земельных участков, которые будут проданы на аукционах. В перечень вошли 45 участков, расположенных за границами населенных пунктов Бахчисарайского, Ленинского, Сакского и Симферопольского районов, городов Армянск и Феодосия, а также на территории Большой Ялты общей площадью 1336 га.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Симферополе заявил председатель Республиканского комитета АРК по земельным ресурсам Александр ЧАБАНОВ.

По словам А.ЧАБАНОВА, после согласования перечня земельных участков будет проведен тендер по определению исполнителя аукциона.

Кроме того, правительство автономии утверждило Порядок продажи земельных участков с аукционов.

Как отметил заместитель председателя Совета министров АРК Георгий ПСАРЕВ, для преодоления хаотического предоставления земельных участков правительством Крыма "наложен мораторий на их предоставление, если его месторасположение не соответствует требованиям земельного законодательства, генеральным планам населенных пунктов, схеме планировки и застройки территории автономии и не установлена категория земель". Теперь до утверждения Советом министров перечня земельных участков для продажи с аукционов райгосадминистрациям запрещено принимать решения о предоставлении земельных участков.