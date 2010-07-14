В Крыму разработан проект программы по охране земель

В Крыму разработан проект Республиканской программы по использованию и охране земель в АРК на период 2010-2015 гг.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Совета министров АРК, об этом на пресс-конференции в Симферополе заявил заместитель председателя правительства автономии Георгий ПСАРЕВ.

"К настоящему времени органами местного самоуправления не сделано ничего: нет генеральных планов, не вынесены в натуру границы городов и заповедных фондов, не проведена инвентаризация земель, земли хаотично выделяются под индивидуальное строительство. Правительство Крыма ставит цель: положить конец земельному дерибану, и сделать Крым экономически привлекательным", - отметил заместитель главы Совмина Крыма.

Для достижения этой цели, подчеркнул Г.ПСАРЕВ, разработан проект Республиканской программы по использованию и охране земель в Автономной Республике Крым на период 2010-2015 годы. Ее принятие позволит увеличить площади сельскохозяйственных угодий, создаст и упорядочит водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов, обеспечит повышение лесистости территории и улучшение условий окружающей среды.