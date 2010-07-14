В Тернопольской области уменьшилось поголовье КРС

В Тернопольской области за 6 месяцев этого года поголовье КРС уменьшилось на 3,1%, по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем, - до 237,8 тыс. голов.

Как сообщил корреспонденту УНИАН заместитель начальника отдела животноводства областного управления агропромышленного развития Олег КОЛЯСА, в собственности сельскохозяйственных предприятий состоянием на 1 июля было 27,9 тыс. голов КРС (прирост 1,4%), у населения – 209,9 тыс. голов (-3,7%).

Поголовье коров в 1-ом полугодии уменьшилось на 3,3 тыс. голов (на 2,6%) - до 124,2 тыс. голов. В частности, у сельхозпредприятий – до 8,8 тыс. (+3,4%), у населения – до 115,4 тыс. (-3%).

“В связи с низкими закупочными ценами на молоко, а это около 1,2-1,5 грн./л, людям не выгодно держать коров, предприятия же сдают молоко в среднем по 2-2,6 грн./л – на уровне рентабельности. Потому поголовье КРС и коров продолжает уменьшаться”, – отметил О.КОЛЯСА.

Поголовье свиней в 1 полугодии, по данным О.КОЛЯСЫ, сравнительно с аналогичным периодом в прошлом году, увеличилось на 14,9% - до 374,3 тыс. голов. В сельхозпредприятиях поголовье свиней увеличилось на 32,7% - до 98,7 тыс. голов, у населения – на 9,6% - до 275,6 тыс.