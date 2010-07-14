МинАП еще понизило прогноз урожая зерновых

Министерство аграрной политики Украины снизило прогноз урожая зерновых в текущем году с 45 млн. тонн до 42 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-премьер-министр Виктор СЛАУТА сегодня на заседании координационного совета по аграрной политике при Кабинете министров.

«Ожидается, как минимум, 42 млн. тонн – это в весе после доработки», - сказал В.СЛАУТА.

Он отметил, что такой прогноз составлен на основании последних данных, полученных из регионов.

Как сообщал УНИАН, 24 июня министр аграрной политики Николай ПРИСЯЖНЮК заявил, что МинАП снизило прогноз урожая зерна до 45-45,5 млн. тонн.

Ранее министерство прогнозировало урожай зерна в 2010 году в объеме 46-48 млн. тонн.