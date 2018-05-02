«Сахарный» барьер для Беларуси, или «Сладкий» шанс для украинского производителя

Министерство аграрной политики Украины инициирует изъятие сахара из режима свободной торговли с Беларусью. Уже в августе проект решения планируется подать на рассмотрение в центральные органы власти.

Серые будни "сладкого" производства

Дискуссия относительно необходимости запрета ввоза в Украину белорусского сахара ведется давно. Что касается объемов, то они впечатляют. По данным национальной ассоциации сахаропроизводителей «Укрцукор», с начала текущего маркетингового года (1 сентября 2009г.) Беларусь ввезла в Украину 68 тыс. тонн сахара, в том числе с 1 января 2010г. - 47 тыс. тонн. Причина нынешнего решения МинАП - "серые" схемы поставок. Согласно договору о свободной торговле между двумя странами, Беларусь имеет право поставлять в Украину сахар, произведенный из собственной сахарной свеклы. Но на деле, рассказывают эксперты, действует иной «механизм» – белорусы перерабатывают на родных мощностях сахар-сырец, а после продукт везут к нам. Такой «нечистый» импорт оказывает негативное влияние на отечественную отрасль, которая с таким же успехом могла загрузить сырцом собственные заводы.

«Беларусь свои сахарные заводы загружала дважды, перерабатывая сначала свеклу, а потом сырец. А наша сахарная промышленность недозагружена. И если брать поставки (сахара из Беларуси в Украину - авт.) последнего маркетингового года, думаю, львиная доля сахара, ввозимого к нам, была сырцового происхождения. То есть, формально мы вообще не имели права его импортировать в режиме свободной торговли, поскольку там не было достаточной степени переработки», - отмечает генеральный директор ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Владимир Лапа.

Относительно нарушений первый заместитель главы правления «Укрцукра» Петр Борысюк добавляет, что с 6 июля Беларусь вступила в Таможенный союз с Россией и Казахстаном, приняв правила объединения, которые основываются на российских канонах. «А у нас с Россией до 1 января 2013 г. сахар изъят из зоны свободной торговли и установлена ввозная пошлина 340 долл./т. Поэтому сахар, который идет к нам после 6 июля, поставляется с нарушениями», - пояснил эксперт.

Потребитель не пострадает, производитель выиграет

Самый главный вопрос – отразится ли «сахарная» война на кошельках потребителей. Эксперты утверждают - нет.

«Импорт из Беларуси выглядел как подстраховка в тот период, когда мы недостаточно производим сахара для внутреннего рынка. А если мы, как прогнозируют, будем иметь более чем достаточно, то экономической целесообразности такого импорта нет», - отметил В.Лапа.

«Если говорить о периоде сентябрь-октябрь этого года, когда на рынок начнет поступать сахар нового урожая, то основная проблема в том, чтобы не допустить резкого падения цен, удержать их на уровне, благоприятном для производителей. С октября вопрос о повышении стоимости сахара будет надолго снят», - подчеркнул В.Лапа.

Что касается прогноза урожая, то, как отметил П.Борысюк, на сегодня речи о дефиците в Украине сладкого продукта быть не может. «Украинский рынок обеспечен сахаром. Из свеклы нового урожая мы произведем 2,2 млн. тонн свекловичного сахара. Этого объема более чем достаточно для собственного потребления и для экспорта на внешние рынки», - сказал эксперт.

Между тем, отказ от импорта сахара из Беларуси откроет новые возможности для развития отечественной «сладкой» промышленности. «Россия рассматривает перспективу поставок сахара из Украины при условии, если мы не будем импортировать тростниковый сахар. Для этого нам нужно полностью обеспечить свекловичным сахаром свой внутренний рынок и создать дополнительный запас. Мы рассчитали, что сахарная отрасль может экспортировать продукции на 1 млрд. долл. ежегодно. Сегодня эта возможность не используется», - подчеркнул П.Борысюк.

Таким образом, отказ от импорта, прогнозируемое перепроизводство свекловичного сахара и, как результат, расширение внешних рынков станут действенным толчком для развития сахарной отрасли, а для экономики страны – дополнительным источником валютных поступлений.

Марьяна Щедрая (УНИАН)