Казатинский мясокомбинат увеличит УФ более чем в 12 раз

Винница. Акционеры ПАО "Казатинский мясокомбинат" планируют увеличить уставный фонд более чем в 12 раз, или на 59,5 млн. грн., - до 64,928 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении, обнародованном на официальном сайте Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Акционеры намерены выпустить 17 млн. простых именных акций в бездокументарной форме, номинальная стоимость акции - 3,5 грн.

Способ размещения - закрытый. Размещение акций планируется с 1 ноября по 15 декабря.

Целью увеличения УФ является пополнение оборотных средств и привлечение инвестиций для финансирования производственной деятельности.

Вопрос об увеличении уставного фонда будет рассмотрен 17 августа на собрании акционеров комбината.

Справка УНИАН. Казатинский мясокомбинат (г. Казатин, Винницкая обл.) основан в 1926 году. Основными видами продукции, которая производится ПАО, является говядина, свинина, колбасные изделия, консервы, мясо в блоках, мясные полуфабрикаты.

Казатинский мясокомбинат в 2009 году сократил убытки на 65,46%, или на 7,288 млн. грн., по сравнению с 2008 годом – до 3,846 млн. грн. Чистый доход (выручка) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) сократился на 9,93%, или на 15,279 млн. грн., по сравнению с 2008 годом - до 138,653 млн. грн.

95,037% акций Казатинского мясокомбината владеет немецкая компания OSI International Holding Gmb.