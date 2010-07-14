Снижение урожая не скажется на цене хлеба

Чернигов. Председатель Черниговской облгосадминистрации Владимир ХОМЕНКО считает, что уменьшение сбора зерновых в регионе не должно привести к повышению цен на хлеб.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов.

В.ХОМЕНКО подтвердил, что зерновые на Черниговщине пострадали от морозов, а в настоящее время страдают от жары, а увеличением посевов кукурузы проблему не решить.

«Однако мы сможем обеспечить себя и животноводство тем зерном, урожай которого соберем. Уменьшится доля, идущая на экспорт, а на продовольственном зерне это не скажется», – отметил председатель Черниговской ОГА.

При этом он подчеркнул, что формирование цен на хлеб – вопрос не местного уровня. По его словам, правительство будет принимать все меры для того, чтобы не допустить роста стоимости хлеба.

Как сообщал УНИАН, по предварительным прогнозам, в Черниговской области урожай зерновых и зернобобовых культур составит около 1 млн. 850 тыс. тонн зерна, тогда как в прошлом году в регионе было собрано свыше 2 млн. тонн зерновых.