Тернопольщина снизила в 1-м полугодии поголовье птицы

Тернополь. В Тернопольской области в 1-м полугодии 2010 года сравнительно с аналогичным периодом 2009 г. поголовье птицы уменьшилось на 1,3% - до 5,329 млн.

Как сообщил корреспонденту УНИАН заместитель начальника отдела животноводства областного управления агропромышленного развития Олег КОЛЯСА, у населения, по состоянию на 1 июля т.г., имелось 4,677 млн. голов птицы (на 1,1% больше сравнительно с аналогичным периодом 2009 г.), у птицефабрик - 651,9 тыс. голов (-15,6%).

По данным О.КОЛЯСЫ, сокращение численности птицы в области вызвано сокращением на 62% поголовья на Чертковской птицефабрике, до 49 тыс. шт. Кроме этого, количество бройлеров в связи с сезонной сдачей на убой уменьшилось на 30% - до 25 тыс. В то же время, Тернопольская птицефабрика увеличила поголовье птицы на 4% - до 266 тыс., Теребовлянская - на 1,5%.

Количество произведенных в области яиц в 1-м полугодии 20010 года увеличилось на 3,5% - до 215,9 млн. шт. Из них сельскохозяйственные предприятия произвели 58,2 млн. шт. (+10,2%), В частности, Тернопольская птицефабрика произвела 31,38 млн. шт. (+23%), Теребовлянская – 22,412 млн. (+1%). Хозяйства населения получили 157,7 млн. яиц (+1,2).