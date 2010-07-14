Пять районов Прикарпатья начали сбор ранних зерновых

Ивано-Франковск. В пяти районах Ивано-Франковской области (Снятинском, Городенкивском, Коломийском, Галицком и Тисменицком) начался сбор ранних зерновых.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении агропромышленного развития Ивано-Франковской облгосадминистрации, об этом шла речь сегодня на областном семинаре по вопросам проведения уборочной кампании в 2010 году, который состоялся на базе агроформирований Городенкивского района при участии заместителя председателя ОГА Василя БРУСА, начальников управлений агропромышленного развития райгосадминистраций, руководителей районных семенных инспекций и других руководителей областных и районных структур.

Сбор ранних зерновых, в частности, озимого ячменя, а также озимого рапса в области начался.

Справка УНИАН. В этом году в Ивано-Франковской области сбору подлежит 127,8 тыс. га зерновых, из них: 50,5 тыс. га озимых и 76 тыс. га яровых. Кроме того, 11,2 тыс. га рапса, в т.ч. озимого - 9,9 тыс. га.

Учитывая фактическое состояние посевов, имеющиеся запасы продуктивной влаги в почве, ожидаемые погодные условия, прогнозируемое валовое производство зерна составит 400,0 тыс. тонн (на уровне прошлого года). С каждого гектара планируется собрать 31,4 ц.

Кроме того, в области прогнозируется собрать 21 тыс. тонн озимого и ярового рапса при средней урожайности 18,8 ц/га.