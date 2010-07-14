Украина нарастила в этом году посевы сахарной свеклы

В текущем году посевы сахарной свеклы в Украине увеличены в 1,6 раза против прошлого года – до 503 тыс. га.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве вице-премьер-министр Украины Виктор СЛАУТА.

«По новым уточненным данным, посев сахарной свеклы в этом году составил 502,9 тыс. га», - сказал он, отметив, что в прошлом году площадь под сахарной свеклой составляла 322 тыс. га.

«Мы оптимистически смотрим на состояние посевов», - сказал В.СЛАУТА, добавив, что в текущем году прирост веса корня сахарной свеклы выше, чем в прошлом году.

В.СЛАУТА уточнил, что с указанной площади Украина сможет собрать около 16,6 млн. тонн сахарной свеклы и из указанного объема произвести 2,1-2,2 млн. тонн сахара.

Справка УНИАН. В 2009 году сахарная свекла в Украине была посеяна на площади 330 тыс. га. Урожай свеклы составил 10 млн. тонн. Производство свекловичного сахара из свеклы урожая 2009 года составило 1,267 млн. тонн. Внутреннее потребление сахара в Украине оценивается в 2 млн. тонн.