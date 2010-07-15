Кабмин рассматривает возможность компенсации потерь аграриев

Кабинет министров Украины рассматривает возможность компенсации аграриям потерь от стихийных бедствий из резервного фонда Государственного бюджета в текущем году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в среду на пресс-конференции в Киеве вице-премьер-министр Украины Виктор СЛАУТА.

«Я буду инициировать, чтобы тем, кто попал в стихийное бедствие – или под градобой, или где замокло – мы из резервного фонда прямыми деньгами помогли фермерству», - сказал В.СЛАУТА.

Он сообщил, что в Крыму уже 22-й день идет дождь, в связи с чем уборка зерна задерживается. В Черновицкой области из-за наводнений также пострадали посевы зерновых.

В.СЛАУТА отметил, что на сегодня еще нет расчетов о потерях, которые понесли сельхозпроизводители, однако добавил, что Харьковская область уже показывает 157 млн. грн. убытков.

По словам вице-премьера. сложившиеся погодные условия приводят к ухудшению качества зерна, из которого, в том числе, вымывается клейковина, зерно прорастает еще колосе, а также большой процент щуплого зерна. «Учитывая погодные условия, есть поручение пересмотреть составляющие ГОСТов на пшеницу, поскольку сейчас мы не вписываемся ни в стекловидность, ни в нормы по проросшему зерну…» - сказал В.СЛАУТА.