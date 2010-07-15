Еженедельный ОБЗОР аграрных рынков (от 14.07.10)

Обзор за неделю 5 - 11 июля

Пшеница.



Цены на пшеницу продолжают уверенно держаться выше отметки $5 за бушель ($183,62 за тонну). Сохраняющиеся аномальные погодные условия на евразийском континенте крайне пагубно влияют на перспективы урожая зерновых в таких крупнейших странах-производителях сельхозкультур как Россия, Украина, Франция и др. Из-за жары и отсутствия осадков Министерства Сельского Хозяйства этих государств вынуждены пересматривать в меньшую сторону прогнозы урожая на текущий год. Так, например, в российском ведомстве ожидают, что в стране будет собрано около 55 млн. т. пшеницы, что на 2 млн. меньше ранее озвученных прогнозов МСХ. Многие эксперты говорят, что и нынешняя цифра может быть в дальнейшем скорректирована, поскольку погодные условия не улучшаются, и всё больше российских регионов вводят режим чрезвычайной ситуации. К примеру, американское министерство Сельского Хозяйства в своем июльском понизило прогноз по производству пшеницы в РФ до 53 млн. тонн. При этом, по мнению США, экспорт российского зерна в этом году сократится до 15 млн. тонн.

И все же, несмотря на сохраняющуюся неблагоприятную ситуацию с урожаем зерна в Европе, в ближайшие неделю цены на пшеницу должны стабилизироваться вблизи текущих уровней, поскольку наиболее вероятные негативные сценарии уже учтены трейдерами в котировках

Кукуруза.



В отличие от пшеницы, кукурузе не удалось на этой недели удержать завоеванные ранее ценовые уровни, в итоге июльские контракты уже торгуются ниже отметки $3,7 за бушель ($145,67 за тонну). Причиной снижения цен стал отчет МСХ США, в котором ведомство дало высокую оценку качества нынешним посевам кукурузы. При этом в ближайшие дни котировки этого зерна также должны стабилизироваться в районе текущих отметок $3,5-$3,7 за бушель.



Свинина.



Умеренно негативную динамику демонстрируют цены на постную свинину. За последнюю неделю стоимость мяса снизились на 1,5% до уровня $0,779 за фунт ($1713,8 за тонну). Жара и засуха в ряде ключевых государств, и как следствие рост цен на зерно, постепенно начинают оказывать негативный эффект и на котировки мяса. Связь в данном случае следующая: рост цен за зерно, в частности фураж, может привести к удорожанию комбикормов, соответственно будет падать рентабельности животноводческой отрасли. На фоне сокращение прибыли (или даже появления убытков) фермеры вынуждены будут сокращать поголовье скота, т.е. увеличивать убой, что в моменте приведет к резкому росту предложения мяса на рынке. Вероятность подобного сценария может продолжить оказывать негативное влияние на динамику цен на свинину.



Обзор предоставила ФК "Калита-Финанс"

