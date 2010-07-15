Сильные ливни и грозы обрушились на Францию

Сильные ливни и грозы обрушились в среду на ближнюю к Атлантике часть Франции. Временно затопленными оказались улицы многих городов, включая Париж.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, разгул стихии привел к гибели одного человека в департаменте Кот-д`Ор /центр страны/ - на него упало дерево. В департаментах севера и запада Франции, как сообщили спасательные службы, "пострадало большое число граждан". В департаменте Арденны /северная часть страны/ три женщины получили травмы в результате падения дерева на их палатку. Состояние одной из них - тяжелое.

В этом же департаменте скорость ветра достигала 110 км/час. Это привело к повреждению линий электропередачи, в результате чего 20 тыс квартир остались без света.

Потоки воды вызвали провалы проезжей части на ряде улиц департамента Нор, что вынудило спасателей осуществить эвакуацию жителей близлежащих домов. В районе города Авен-сюр-Эльп был срочно эвакуирован детский лагерь - спасатели опасались, что он будет затоплен водой.

В Париже потоки воды временно нарушили работу аэропорта "Руаси". Часть рейсов пришлось перенаправить в другие города. Сильно затруднена и работа линий пригородных поездов.

В настоящее время непогода переместилась на восток страны, где ливни и грозы продолжатся и в четверг. Повышенный /оранжевый/ уровень тревоги объявлен в 20 департаментах. В ряде городов в день национального праздника - Дня взятия Бастилии – были отменены праздничные фейерверки, в частности в таких крупных как Лиль, Дижон и Клермон-Ферран.