Винницкая кондфабрика увеличит уставный фонд

Винницкая кондитерская фабрика, входящая в структуру корпорации Roshen, увеличит уставный фонд более чем в 2,4 раза или на 120 млн. грн. - до 204,276 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении, обнародованном на официальном сайте Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Кондфабрика выпустит дополнительно 480 млн. простых именных акций в документарной форме номинальной стоимостью 0,25 грн. каждая.

Способ размещения акций – закрытый.

Цель увеличения УФ – пополнение оборотных средств.

Справка УНИАН. Винницкая кондитерская фабрика входит в состав Кондитерской корпорации „Roshen” и является одним из пяти крупнейших кондитерских предприятий Украины. Основана в 1929 году на базе пивоваренного завода господина Вахневского. Сейчас фабрика выпускает более 100 наименований кондитерских изделий общим объемом около 50 тыс. тонн в год. Винницкая кондитерская фабрика в 2009 году увеличила прибыль в 16 раз или на 4,618 млн. грн., по сравнению с 2008 годом, – до 4,925 млн. грн. Чистый доход увеличился на 47,4% или на 98,143 млн. грн., по сравнению с 2008 годом, – до 305,255 млн. грн.