В Винницкой обл. увеличилось производство шоколадных изделий

В январе-июне 2010 года производство шоколадных изделий предприятиями Винницкой области увеличилось в 2 раза или на 6,845 тыс. тонн, по сравнению с январем-июнем 2009 года, – до 13,094 тыс. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении экономики Винницкой облгосадминистрации.

Увеличение производства шоколадных изделий в январе-июне 2010 года состоялось благодаря расширению ассортимента продукции, которую производят предприятия Винницкой области, и росту спроса на нее.

В частности, в июне, по сравнению с маем, производство шоколадных изделий сократилось на 13,3% или 0,248 тыс. тонн – до 1,616 тыс. тонн, а по сравнению с июнем прошлого года, возросло в 2,3 раза или на 0,914 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Наибольшими производителями кондитерских изделий в Винницкой области является Винницкая кондитерская фабрика, которая входит в корпорацию Roshen, и "Винницкая конфетка".