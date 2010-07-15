ЕБРР предоставил «Мироновскому хлебопродукту» кредит

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил компании «Мироновский хлебопродукт» кредит в сумме 50 млн. долл. США.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор ЕБРР в Украине Андре КУУСВЕК на пресс-конференции в четверг.

«Вчера мы подписали договор о предоставлении «Мироновскому хлебопродукту» кредит на 50 млн. долл.», - сказал А.КУУСВЕК.

По его словам, часть средств будет использована для пополнения оборотного капитала предприятия, еще часть будет направлена на повышение его энергоэффективности.

При этом в ЕБРР пообещали обнародовать детали соглашения позже.