Производство азотных удобрений в Украине увеличилось на 3,8%
13:39, 15 июля 2010Агро
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В 1-м полугодии
Предприятия химической промышленности Украины в январе-июне 2010 года увеличили выпуск азотных удобрений (минеральных и химических) на 3,8%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, – до 1 млн. 188 тыс. тонн.
Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.
Согласно сообщению, в июне производство азотных удобрений в Украине уменьшилось на 14,4% по сравнению с маем т.г., и на 1,9% по сравнению с июнем 2009 г., и составило 162 тыс. тонн.
Как сообщал УНИАН, в 2009 году предприятия химической промышленности Украины сократили выпуск азотных удобрений (минеральных и химических) на 19,4% по сравнению с 2008 годом – до 2,170 млн. тонн.
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