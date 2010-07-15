В Винницкой обл. реализация сельхозпродуктов на рынках выросла

В Винницкой области продажа сельскохозяйственных продуктов на городских рынках в январе-июне 2010 года против января-июня 2009 года увеличилась на 16,9% при росте цен на рынках на 1,3%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказано в сообщении главного управления статистики в Винницкой области.

Цены на продукты животноводства снизились на 5,7%, объем реализации увеличился на 23,9%.

Продажа продуктов растениеводства сократилась на 1,6%, при росте цен на 22,9%.

В январе-июне 2010 г., по сравнению с январем-июнем 2009 г., отмечен рост цен на большинство видов сельскохозяйственных продуктов, в частности, на овощи, картофель – на 42,6-22,6%, сахар – на 94%, масло животное и подсолнечное – на 63,2%-11,8%. Крупы и молочные продукты подорожали на 10,6%-31,4%, яйца – на 25,1%.

В тот же время снизились цены на свиное сало – на 39,2%, мясопродукты – на 10,7%.

Как сообщал УНИАН, в Винницкой области продажа сельскохозяйственных продуктов на городских рынках за 2009 год против 2008 года увеличилась на 4,9% при росте цен на рынках на 7,8%.