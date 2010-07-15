Остатки зерна в Украине на 1 июля составили 4,9 млн. тонн

В Украине на 1 июля 2010 г. в сельскохозяйственных предприятиях (кроме малых) и предприятиях, которые осуществляют хранение, переработку зерновых культур, имелось в наличии 4,9 млн. тонн зерна, что на 33% меньше против 1 июля 2009 г. Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Из указанного объема 2,4 млн. тонн пшеницы, 1,1 млн. тонн ячменя, 0,7 млн. тонн кукурузы и 0,4 млн. тонн ржи.

Непосредственно в аграрных предприятиях хранилось 2,2 млн. тонн зерна, что на 25% меньше прошлого года, в том числе 0,8 млн. тонн пшеницы, 0,7 млн. тонн ячменя, 0,4 млн. тонн кукурузы и 0,1 млн. тонн ржи. Зернохранящие и зерноперерабатывающие предприятия имели в наличии 2,7 млн. тонн зерна (на 38% меньше), в том числе, зернохранящие – 1,6 млн. тонн (на 43% меньше).

Запасі семян подсолнечника составили 1 млн. тонн, что на 14% меньше, чем на 1 июля 2009 г. Из них в аграрных предприятиях – 0,3 млн. тонн (на 6% больше), а в предприятиях, которые совершают его переработку и хранение, – 0,7 млн. тонн (на 19% меньше, чем в прошлом году).