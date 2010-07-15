В Донецкой области зерновые собраны на площади 126 тыс. га

В Донецкой области зерновые культуры по состоянию на сегодня, 15 июля, собраны на площади 126 тыс. га, что составляет 19,7% от запланированного.

Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации. Согласно сообщению, из общей площади ранних зерновых культур - 638,5 га, которая подлежит к сбору в 2010 году, уже собрано 126 тыс. га, или 19,7%; валовой сбор составляет 340,2 тыс. тонн при урожайности 27 ц/га.

В ОГА отметили, что в том числе: озимая пшеница собрана на площади 87,5 тыс. га, (21,2 % плана), валовой сбор составил 263,9 тыс. тонн при урожайности 30,2 ц/га; яровой ячмень собран на площади 11,8 тыс. га (6,4 % плана), валовой сбор - 21,8 тыс. тонн при урожайности 18,5 ц/га. Других культур (озимый ячмень, озимая рожь, яровая пшеница, овес, горох ) собрано на полях площадью 26,7 тыс. га (62,8 % плана), валовой сбор - 54,5 тыс. тонн при урожайности 20,4 ц/га.

Всего на сборе урожая в АПК Донецкой области сейчас задействовано 2325 комбайнов, сезонная нагрузка на один комбайн составляет 275 га.

В пресс-службе обладминистрации также сообщили, что в настоящее время в регионе функционирует более 32 элеваторов и зернохранилищ, которые обеспечат хранение урожая 2010 года в количестве не менее 1,3 млн. тонн продовольственного зерна.

На сегодняшний день минимальная закупочная цена на пшеницу 3 класса составляет 1150 грн., максимальная 1350 грн.