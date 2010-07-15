В Винницкой обл. сократили производство соков и нектаров

В январе-июне 2010 года предприятия Винницкой области произвели 5,668 тыс. тонн соков и нектаров, что на 71,79%, или на 14,424 тыс. тонн меньше, чем за аналогичный период 2009 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении экономики Винницкой областной государственной администрации.

По информации управления, сокращение производства соков и нектаров в январе-июне 2010 года состоялось из-за дефицита у предприятий оборотных средств и сырья.

В частности, в июне по сравнению с маем 2010 г. производство соков и нектаров перерабатывающими предприятиями Винницкой области увеличилось на 25,16%, или 0,080 тыс. тонн – до 0,398 тыс. тонн, а по сравнению с июнем 2009 г. производство сократилось на 90,31%, или 3,709 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году предприятия Винницкой области выработали 46,887 тыс. тонн соков и нектаров, что на 41%, или на 32,627 тыс. тонн меньше, чем в 2008 году.

Справка УНИАН. Производством соков и нектаров в Винницкой области занимаются компании «Виннифрут» и «Аграна Фрут Украина».