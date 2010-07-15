В Харьковской области создадут стабилизационный фонд сахара

В Харьковской области планируется создать стабилизационный фонд сахара.

С инициативой создания такого фонда выступило государственное предприятие «Харьковсахарсбыт», сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя губернатора Виталия АЛЕКСЕЙЧУКА.

«Для того чтобы не повышалась цена на сахар в Харьковской области, у нас должен быть стабилизационный фонд. Для этого нам необходимо встретиться с собственниками сахарозаводов и отработать этот вопрос. Сегодня я не вижу никаких предпосылок для увеличения цены на сахар. Сахара в области будет намного больше, и его стоимость будет падать. К тому же у нас есть возможность завоза сахара по низкой цене», – сказал В.АЛЕКСЕЙЧУК.

Планируется, что стабилизационный фонд сахара в Харьковской области будет пополняться за счет закупок сахара, что позволит прогнозировать и удерживать цену на сахар в регионе в случае его дефицита.

Справка УНИАН. Предприятие «Харьковсахарсбыт» было создано приказом Государственного комитета Украины по пищевой промышленности № 63 от 5 ноября 1995 года с целью оказания помощи товаропроизводителям и сахарным заводам Харьковской области в сбыте готовой продукции (сахара-песка).