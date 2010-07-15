По прогнозу экспорт подсолнечного масла составит более 2,4 млн.тонн

Украина в текущем маркетинговом сезоне экспортирует более 2,4 млн. тонн подсолнечного масла, что является рекордным показателем. Такой прогноз опубликовало ИА «АПК-Информ».

Отмечается, что за 10 месяцев 2009-2010 МГ на внешние рынки было отгружено 2,2 млн. тонн данной продукции против 1,8 млн. тонн за аналогичный период 2008-2009 МГ и 2,1 млн. тонн за весь предыдущий сезон.

Лидерами по объемам закупок украинского подсолнечного масла в 2009-2010 МГ являются Индия (20% от общего объема поставок), Египет (15%), Нидерланды (7%), Алжир (6%), Испания (6%), Иран (6%) и Италия (5%). Примечательным является появление в текущем сезоне в списке стран-импортеров Китая - с начала сезона в эту страну было экспортировано более 22 тыс. тонн украинской продукции.