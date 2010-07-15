В Харьковской обл. в этом году будут работать 6 сахзаводов

В этом году в области будут работать 6 из 9 имеющихся сахарных заводов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя губернатора Виталия АЛЕКСЕЙЧУКА.

«Всего в Харьковской области насчитывается 9 сахарозаводов. В прошлом году работало 5 заводов, а в этом году к ним добавится Мурафский завод, работу которого удалось возобновить. Кроме того, ожидается появление нового собственника на Савинском сахарозаводе, и если в течение двух недель этот вопрос будет решен, то завод возобновит свою работу уже в этом году», - сказал В.АЛЕКСЕЙЧУК.

Он также сообщил, что в этом году производственных мощностей будет достаточно, но при условии увеличения площади посевов и урожайности сахарной свеклы в будущем необходимо будет восстанавливать работу остальных сахарозаводов.

В.АЛЕКСЕЙЧУК также сообщил, что сейчас ведутся поиски инвесторов для решения этой проблемы.