На Черниговщине производство сельхозпродукции осталось прежним

В Черниговской области валовое производство продукции сельского хозяйства за первое полугодие 2010 года обеспечено на уровне прошлого года. Об этом сообщила УНИАН пресс-служба Главного управления агропромышленного развития облгосадминистрации.

Все категории хозяйств реализовали на убой скота и птицы на 4,2% больше, чем в первом полугодии 2009 года. Также обеспечен прирост производства яиц от птицы всех видов – на 3,3%, увеличен прирост поголовья свиней – на 15,7%, овец и коз – на 3,1%.

По итогам 1-го полугодия 2010 года Черниговская область заняла шестое место в стране по производству валовой продукции сельского хозяйства в расчете на одно лицо.

Три первых места занимают, соответственно, Черкасская, Херсонская и Волынская области.

"Черниговщина уже несколько лет подряд стабильно присутствует в десятке лучших областей Украины по валовому производству продукции сельского хозяйства на душу населения", - отметили в пресс-службе Главного управления агропромышленного развития Черниговской ОГА.