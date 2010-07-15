В Херсонской обл. производство сельхозпродукции выросло на 5,2%

В Херсонской области производство сельхозпродукции в І полугодии текущего года, по сравнению с данными за аналогичный период 2009 года, выросло на 5,2%.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в области, в том числе в сельскохозяйственных предприятиях рост производства составил 2,3%, в хозяйствах населения – 6%.

В частности, за I полугодие 2010 года объем производства продукции растениеводства против соответствующего периода 2009 года увеличился на 14,3%, в том числе в хозяйствах населения – на 22,8%. В сельскохозяйственных предприятиях объем валовой продукции растениеводства сократился на 9,8%.

Объем производства продукции животноводства в области за полгода 2010 г., по сравнению с аналогичным периодом 2009 г., сократился на 0,1%, в том числе в хозяйствах населения – на 3%, а в сельскохозяйственных предприятиях – вырос на 11,6%.