В Херсонской области запасы кормов меньше прошлогодних

В Херсонской области, по данным на 1 июля т.г., в сельскохозяйственных предприятиях (кроме малых) было в наличии кормов всех видов 176 тыс. ц кормовых единиц, что на 20,8% меньше, чем на 1 июля 2009 года.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в области, в расчете на одну условную голову крупного рогатого скота приходилось по 2,3 ц кормовых единиц кормов всех видов.