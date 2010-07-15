В Херсонской области запасы зерна меньше прошлогодних

В Херсонской области, по данным на 1 июля т.г., в сельскохозяйственных предприятиях (кроме малых) и предприятиях, которые осуществляют хранение и переработку зерновых культур, было в наличии 233 тыс. тонн зерна, что на 10,4% меньше, чем на 1 июля 2009 года.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в области, в том числе пшеницы имелось 138,3 тыс. т (на 14,4% меньше, чем на 1 июля 2009 г.), кукурузы – 21,2 тыс. т, ячменя – 58,1 тыс. т, ржи – 0,2 тыс. т.