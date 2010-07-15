Аграрии на 1 июля собрали 0,9 млн. тонн зерна

В Украине, по состоянию на 1 июля т.г., хозяйствами всех категорий зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) скошены и обмолочены на площади 358 тыс. га, что составляет 2,9% от площадей, посеянных под урожай 2010 г. против 4,8%, скошенных на аналогичную дату 2009 г.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Сообщается, что с указанной площади собрано 0,9 млн. тонн зерна (в начально-оприходованном весе), что на 48,3% меньше, чем было собрано на начало июля 2009 г.

Напомним, уборочная кампания в Украине задержалась в связи с неблагоприятными погодными условиями.