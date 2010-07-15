Производство тракторов в Украине увеличилось в 5 раз

Производство тракторов для сельского и лесного хозяйства в Украине в январе-июне 2010 года увеличилось в 4,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 1855 штук.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным комитета, производство сеялок в Украине в январе-июне т.г. увеличилось на 64,5% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 1252 штук, а борон дисковых – в 1,9 раза, до 731 штук.

Справка УНИАН. По информации Госкомстата, в 2009 году производство тракторов для сельского и лесного хозяйства сократилось на 77,2% по сравнению с 2008 годом – до 1443 штук. Производство сеялок в Украине в 2009 году сократилось на 79,5% по сравнению с 2008 годом – до 1582 штук, а борон дисковых – на 83,2%, до 926 штук.