В Крыму выросло производство колбасных изделий

Мясоперерабатывающие предприятия Автономной Республики Крым за январь-июнь 2010 года увеличили производство колбасных изделий на 23,7% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 8,716 тыс. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, за 6 месяцев т.г. в Крыму производство свежей и охлажденной свинины возросло на 18,2% по сравнению с І полугодием 2009 года и составило 1,464 тыс. тонн, свежего и охлажденного мяса и субпродуктов домашней птицы – на 0,1%, до 26,6 тыс. тонн.

Вместе с тем, производство свежей и охлажденной говядины и телятины уменьшилось на 29,6% и составило 993 тонны.

Как сообщал УНИАН, за январь-май 2010 года мясоперерабатывающие предприятия Крыма увеличили производство колбасных изделий на 21,2% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 6,768 тыс. тонн.