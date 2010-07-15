Харьковская область увеличит объем посевов сахарной свеклы

В 2011 году объем посевов сахарной свеклы в Харьковской области планируется довести до 60 тысяч гектаров.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя губернатора Виталия АЛЕКСЕЙЧУКА.

По его словам, самой главной задачей на следующий год, которую поставило руководство Харьковской облгосадминистрации, является увеличение объемов посевов сахарной свеклы и доведение их до 60 тыс. га.

В.АЛЕКСЕЙЧУК подчеркнул, что, кроме увеличения площади посевов, необходимо увеличивать урожайность сахарной свеклы, так как показатель урожайности до 200 центнеров с гектара - это неэффективное использование земли.

«Мы должны иметь показатель 300-400 центнеров с гектара. Землю нужно использовать эффективно», - отметил В.АЛЕКСЕЙЧУК.