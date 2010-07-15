Харьковская обл. планирует выработать 155 тыс. тонн сахара

В этом году в Харьковской области планируется произвести 155 тыс. тонн сахара.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, об этом было сказано сегодня на совещании с руководителями сахарозаводов региона по вопросам подготовки предприятий к приёму и переработке урожая сахарной свёклы 2010 года.

Как отмечалось во время совещания, в основном, все заводы готовы к работе, и Харьковская область произведёт 155 тыс. тонн сахара при потребности 115 тыс. тонн.

Однако, по словам заместителя губернатора Виталия АЛЕКСЕЙЧУКА, одной из проблем работы предприятий стало изменение отношения руководства близлежащих областей к вопросу вывоза сырья для заводов, в частности, в Харьковскую область. Так, несмотря на заключённые договоры, Первухинский сахарозавод заключил договор на покупку сырья с предприятием Сумской области.

«Нам сегодня ставят палки в колеса. Это не совсем порядочно, мы никому не ставим таких преград. Я буду разговаривать со своими коллегами из Сумской области. Бизнес нужно вести цивилизованными методами», - сказал В.АЛЕКСЕЙЧУК.